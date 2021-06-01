Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО

Россия в рамках Венского договора проинспектирует один из районов Эстонии на фоне проходящих в республике военных учений НАТО «Весенний шторм». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности России Сергея Рыжкова.

По его словам, инспекция запланирована на период с 31 мая по 3 июня. Учения «Весенний шторм» проходят в балтийской стране с 17 мая по 5 июня.

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров», — уточнил Рыжков.

Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, будут проинформированы о дислоцированных в указанном районе формированиях и воинских частях и о проводимой военной деятельности. При этом район, в котором будет проведена инспекция, не называется.

17 мая военные учения НАТО под названием «Весенний шторм» начались в Эстонии, в них задействовали около 7 тыс. солдат и офицеров — из Эстонии, США, Франции, Великобритании, Дании, Италии, Польши. Командующий авангардом НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон уточнил, что учения связаны с «российской угрозой».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о грядущем укреплении Западного военного округа двумя десятками новых войсковых соединений и воинских частей. По его словам, эта мера – ответ на возросшую активность НАТО и США у российских границ. Он также подчеркнул, что учения на западных рубежах России будут продолжаться.