В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого робота «Штурм»

Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод приступила к разработке первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источников в УВЗ.

Речь идет о создании подвижного пункта управления боевыми машинами, а также самих машин с разными боевыми модулями. Все машины строятся на шасси танка Т-72Б3.

По словам второго собеседника агентства, другие варианты боевых модулей комплекса будут оснащены блоком реактивных огнеметов «Шмель», спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками, блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов.

Боевые машины, в свою очередь, будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника. По словам источника, короткоствольное орудие необходимо для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

Представитель УВЗ также добавил, что главное назначение комплекса «Штурм» — выявление и подавление долговременных огневых точек, ликвидация живой силы противника, в первую очередь — противотанковых расчетов.

В ноябре прошлого года Уралвагонзавод передал модернизированные танки Т-72Б3 в Вооруженные силы России.