В ФСБ прокомментировали строительство Киевом «Стены» на границе с Россией

Украина затормозила работы по реализации проекта «Европейский вал», согласно которому на российско-украинский границе должен появиться ров. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что это связано с нехваткой достаточного количества денежных средств у украинской стороны. По его словам, российские пограничники наблюдали за реализацией проекта с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.

Специалисты установили сигнализационные комплексы, инженерные заграждения, оборудования контрольно-следовых полос и рокадные дороги. Кроме того, в рамках проекта были возведены опорные пункты и огневые позиции, в том числе для боевой техники.

В мае текущего года глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией идет своим ходом, на это потратили уже 2 млрд гривен (около $72 млн).

Он отметил, что за весь период украинские власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Ранее Кулишов сообщил, что в последнее время у российской границы часто стали появляться украинские дроны.