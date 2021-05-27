В России впервые сообщили о выдворении британского корабля из Черного моря

Пограничная служба ФСБ, Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России выдворили британский корабль из российских территориальных вод в октябре 2020 года, заявил первый замглавы Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА «Новости».

Об этом инциденте ранее не сообщалось.

По словам Кулишова, эсминец Военно-морских сил Великобритании D35 Dragon пересек российскую границу в районе мыса Херсонес, злоупотребив правом мирного прохода через акваторию Черного моря.

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – рассказал замглавы ФСБ.

Иностранные военные корабли регулярно заходят в акваторию Черного моря. Так, 16 мая в черноморские воды вошел британский корабль «Трент», до этого туда прибыл корабль береговой охраны США Hamilton для проведения совместных учений с Украиной.