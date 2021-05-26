Киев прокомментировал отсутствие приглашения Украины на саммит НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы тем, что НАТО не смогла найти формат участия республики на саммите альянса в этом году. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве, сообщает РИА «Новости».

По словам главы министерства, трудно представить лучший момент, чем 2021 год для предоставление Киеву Плана действий по членству в НАТО.

«Мы благодарны нашим партнерам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано», — добавил Кулеба.

При этом он подчеркнул, что для Украины важно, «чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями».

Ранее Украина призвала НАТО увеличить присутствие в Черном море.

В апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе.