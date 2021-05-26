«Калашников» анонсировал релиз нового оружия

Концерн «Калашников», крупнейший в России производитель и разработчик огнестрельного оружия, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видео с испытанием нового оружия.

«Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» — указано в подписи под видео.

На кадрах видно, что в испытательный стенд в виде укрепленной плиты из стали или бетона попал снаряд или ракета. Попадание было произведено на очень высокой скорости, что затрудняет определение объекта. Из-за взрывной волны один из снимавших испытание дронов был поврежден и упал перед стендом.

«Не уж то дожили до птрк [противотанковый ракетный комплекс — прим. «Газеты.Ru»] третьего поколения?» — предположил один из комментаторов, орфография сохранена.

Другие зрители высказали предположения о новом ракетном комплексе «Вихрь-1» для боевого вертолета Ка-52 и беспилотнике-камикадзе «Ланцет».

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок рассказал, станут ли беспилотники «Ланцет» массовым оружием.