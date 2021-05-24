NI рассказал, как США намерены убрать Россию из Центральной Азии

США будут стремиться к получению поддержки от государств Центральной Азии после вывода своих войск из Афганистана с целью недопущения доминирования в регионе России и Китая. Об этом пишет газета The National Interest.

Профессор Луисвиллского университета Чарльз Зигер написал в статье, что Москва стремится сохранить и расширить присутствие в центральноазиатском регионе посредством ЕЭС, ОДКБ и ШОС и, предположительно, продолжит выступать против присутствия американского контингента при поддержке Пекина. Кроме того, у России есть военное преимущество в регионе.

Специалист считает, что Соединенные Штаты должны стать «балансиром», сделав основной упор на Казахстан, Узбекистан и Индию. В первую очередь автор призвал подумать о Нью-Дели, интересы которого больше всего совпадают с проводимым американским государством курсом.

Зигер отметил, что Индия заинтересована в стабилизации Афганистана, противодействии влиянию Пакистана в этой стране и в конкуренции с Китаем. Кроме того, индийские власти могут помочь в противостоянии радикальному движению Талибан и террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее NI рассказал о возможном столкновении российского и американского флота в Черном море.