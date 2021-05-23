NYT: РФ «обошла США» по военному присутствию в Арктике благодаря изменению климата

Россия обошла США в укреплении своих позиций в Арктике, пишет газета The New York Times.

Как заявляет издание, Москва «в отличие от Госдепартамента США в администрации [экс-президента Дональда] Трампа» открыто признала наличие климатических изменений, приняв в октябре 2020 года Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Подчеркивается, что хотя российские вооруженные силы имеют мало общего с западными либералами и экологическими организациями, Кремль также признает таяние льдов, что позволило обойти США в вопросе присутствия в Арктике. В то же время The New York Times прогнозирует, что Вашингтон изменит свой подход при новом президенте США Джо Байдене и его администрации.

Автор статьи отмечает, что Россия заинтересована в Арктике в том числе из-за экономической ситуации, поскольку таяние льдов может увеличить потенциал Северного пути и позволить осваивать новые запасы ископаемых.

Ранее российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко отреагировал на идею о расширении американского военного присутствия в Гренландии.