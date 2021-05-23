Генерал ВСУ заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному морю

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью телеканалу «Апостроф» заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям из-за якобы сохраняющейся угрозы создания Новороссии.

«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому», — считает Муженко.

Он также отметил, что такого мнения придерживаются бывшие командующие Европейским командованием вооружённых сил США и Верховные главнокомандующие Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

В случае потери Украиной контроля над указанными выше территориями, вся акватория Азовского моря и северная акватория Черного моря якобы перейдет под контроль России.

Ранее Виктор Муженко заявил, что Украина нуждается в верном и сильном союзнике, чтобы иметь «все шансы» для победы над Россией.