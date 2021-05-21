В Госдуме рассказали о назначении боевых роботов с искусственным интеллектом

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал «Газете.Ru» заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что российское вооружение пополнится способными воевать самостоятельно боевыми роботами с искусственным интеллектом.

Парламентарий объяснил, что, несмотря на очень высокую стоимость подобных разработок, «лучше рисковать техникой, которая может быть уничтожена, чем рисковать жизнями».

«Сегодня армия должна строиться по принципу использования, пусть и дорогостоящего, но максимально эффективного вооружения, которое будет управляться людьми из закрытых бункеров, чтобы сохранить жизни личного состава, но уничтожить системы коммуникаций противника, ракетные установки, надводные корабли, летательные объекты», — рассказал Шерин.

Депутат также отметил, что роботы могут использоваться для разминирования местности, проведения разведывательных мероприятий, мероприятий по доставке грузов, по эвакуации раненых с поля боя.

Особенно важной, по словам парламентария, является возможность дистанционного управления такими роботами.

«Если мы знаем какую-то местность, ее рельеф, расстояние, если мы знаем, с какого направления может двигаться противник, то туда можно направить робота с программой, и он в заданном квадрате будет работать на уничтожение либо живой силы противника, либо танков. А если мы знаем, где у противника находятся ракетные установки, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, трубопроводы, мосты, то можно выдать роботу программу, выполняя которую, он будет работать в данном направлении», — объяснил Шерин.

Ранее Шойгу рассказал, что боевые роботы с искусственным интеллектом, которые будут способны воевать самостоятельно, уже запущены в серийное производство.

Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — пояснил глава оборонного ведомства.