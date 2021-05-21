В Испании задействовали армию для сдерживания мигрантов

В Мелилье, испанском полуанклаве на территории Северной Африки, задействовали армию для пресечения попыток мигрантов проникнуть в город незаконными способами, сообщает газета El País.

Кроме Мелильи, для сдерживания мигрантов армию подняли также в полуанклаве Сеута, где незаконно пересекли границу 8 тыс человек. В самой Мелилье, благодаря превентивным методам, количество нелегалов удалось уменьшить до 90 человек.

Мигранты прибывают в Мелилью и Сеуту со всей Северной Африки, для предотвращения незаконного пересечения границы в обоих городах была построена система пограничных сооружений в виде шестиметровой стены, защищенной колючей проволокой и охраняемой патрулями. Вследствие этого, мигранты стали отплывать от побережья Марокко и прибывать в Сеуту и Мелилью с моря.

Новая волна мигрантов пытается пересечь границу на фоне обострения противостояния Испании и Марокко, вызванного тем, что в одной из испанских больниц на излечении от коронавируса находится лидер Народного фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО) Брахим Гали. Фронт ПОЛИСАРИО борется против Марокко за освобождение территории Западной Сахары.

Марокко со времени получения независимости в 1956 году требует передачи ей испанских городов на побережье Средиземного моря. Испания отказывается от обсуждения этого вопроса до возвращения ей Гибралтара.

Ранее стало известно, что Европу может накрыть новый миграционный кризис.