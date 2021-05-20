Лукашенко назвал причину крушения самолета Як-130 в Барановичах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания назвал причину крушения военного самолета в Барановичах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у самолета отказали системы управления.

«У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая — резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет», — рассказал глава государства.

Корме того, он отметил, что полученные после расшифровки черных ящиков первоначальные данные позволили сделать вывод о том, что пилоты смогли отвести самолет «от еще большей беды и увести его на единственный свободный участок земли между жилыми домами».

«Пилоты не катапультировались. Как показывают ящики, они боролись до конца. Просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», — добавил Лукашенко.

Ранее при крушении в Барановичах учебно-боевого самолета Як-130 погибли двое летчиков.

Момент крушения Як-130 попал на видео.