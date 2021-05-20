В Сербии стартовали российско-сербские антитеррористические учения

Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности стартовали в Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Учения завершатся 25 мая. В них задействованы подразделения специального назначения двух стран. От России привлечены около 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения спецназначения Западного военного округа.

В ходе маневров военные намерены отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и ликвидацию.

Также будут проведены показные выступления и занятия по стрельбе из стрелкового оружия.

В середине сентября в Белоруссии прошли международные антитеррористические тактические учения «Славянское братство — 2020» с участием белорусских, сербских и российских военных.