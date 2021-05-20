Армия Израиля сообщила о ликвидации сети тоннелей ХАМАС в секторе Газа

В армии обороны Израиля заявили о «нейтрализации» сети тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации израильских военных, в последние десятилетия ХАМАС создавала тоннельную сеть, которая была расположена под жилыми зданиями в секторе Газа. Тоннели активно использовались бойцами движения, чтобы прятаться после запуска ракет по территории Израиля. В скором времени тоннели стали сложной подземной системой, которая позволяла представителям движения не только прятаться, но и размещать, а также перемещать боеприпасы и оружие.

Отмечается, что во время военной операции у военных Израиля получилось уничтожить около 100 км подземных тоннелей.

«Всего за пять дней мы ее (тоннельную сеть) нейтрализовали», — говорится в сообщении.

Ранее Египет предложил сторонам палестино-израильского конфликта установить перемирие. Сообщалось, что ХАМАС одобрила данное предложение. Однако позже палестинское движение опровергло информацию, исходя из которой оно было согласно на прекращение огня с Израилем.