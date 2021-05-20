Нарышкин рассказал о планах США перебросить войска из Афганистана ближе к границам РФ

Соединенные Штаты попытаются разместить свои войска, которые в настоящее время находятся в Афганистане, в соседних странах, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. И очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности на такое не пойдут», – заявил глава СВР.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что после вывода войск из Афганистана США намерены разместить свой контингент в странах Средней Азии, в частности, в Узбекистане и Таджикистане.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая приступают к выводу войск из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.