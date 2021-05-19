Двое летчиков погибли при крушении самолета в Барановичах

При крушении в Барановичах учебно-боевого самолета Як-130 погибли двое летчиков, сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — сообщили в ведомстве.

По данным белорусского минобороны, других жертв аварии, кроме пилотов, нет. Разрушения, вызванные крушением самолета, устранены сотрудниками МЧС Белоруссии.

«Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб», — рассказали в ведомстве.

Минобороны Белоруссии пообещало оказать помощь семьям погибших летчиков.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение самолет упал на жилой дом.