Forbes спрогнозировал США «большие проблемы» из-за российских ракет

Журналист Дэвид Экс рассказал о том, что при столкновении американской стороны с Россией или Китаем в воздухе, ВВС Соединенных Штатов ждут большие проблемы. Об этом сообщает Forbes.

По мнению автора статьи, «десятилетия неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы Соединенных Штатов и из-за этого на сегодняшний день они стали неготовы к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.

«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — отметил он.

Кроме того, Экс подчеркнул, что в бедственном состоянии летчики США оказались в связи с тем, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности.

Также, по его словам, в настоящее время американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что в случае войны США не смогут противостоять России и Китаю, потому что им не хватит истребителей.