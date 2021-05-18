Российские корабли провели в Черном море учения после прибытия корабля Британии

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» и носитель калибров фрегат «Адмирал Григорович» провели учение после того, как в регион прибыл патрульный корабль военно-морских сил Великобритании «Трент». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что российские корабли отработали задачи по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. Маневры были проведены в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, в качестве условного противника выступил экипаж подводной лодки «Колпино».

По данным службы, в конце учений крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

В воскресенье, 16 мая, Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что в Черное море вошел патрульный корабль военно-морских сил Великобритании «Трент».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая 2021 года», — указано в сообщении центра.

Согласно Конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.