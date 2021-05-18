Армия Израиля сбила беспилотник у границы страны

Израильские военно-воздушные силы сбили беспилотник, который рано утром во вторник, 18 мая, приближался к границе Израиля. Об этом сообщает армия обороны израильского государства в Twitter.

«Ранним утром беспилотник был замечен и сбит, когда он приближался к государственной границе в районе Эмек ха-Мааянот (центральная часть Израиля — ред.), был перехвачен после мониторинга военнослужащими ВВС Израиля. Фрагменты беспилотника были собраны сотрудниками служб безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа по Израилю за ночь.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.