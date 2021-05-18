Армия Израиля выпустила не менее 20 ракет по югу Ливана

Израильская артиллерия выпустила по меньшей мере 20 ракет по селению Кфар-Шуба, которое находится на юге Ливана, передает телеканал Al Jazeera.

Как отмечается, так Израиль ответил на попытку палестинской стороны атаковать еврейское государство.

Ранее сообщалось, что израильские военные засекли шесть неудачных попыток запуска ракет с территории Ливана. По их информации, снаряды не пересекли границу Израиля. В ответ вооруженные силы еврейского государства открыли огонь по источникам пусков.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.