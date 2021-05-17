Британские солдаты подрались с жителями эстонского города

Солдаты британской армии, которая держит свой гарнизон в Эстонии в рамках боевой батальонной группы НАТО, устроили драку с жителями города Тапа, сообщает местное издание Virumaa Teataja со ссылкой на главу патрульной службы Тауно Лемпу.

«По предварительным данным, между иностранными солдатами, проходящими службу в Эстонии, и местными мужчинами возникло недопонимание. Теперь известно, что солдаты разговаривали с одной женщиной, что было неприемлемо для местных мужчин. Когда приехала полиция, у сторон не было претензий друг к другу, и ситуация уже успокоилась. На тот момент никто не указал, чтобы кто-то пострадал в драке, вызванной недоразумением», — рассказал Лемпу.

Представитель батальонной группы НАТО подтвердил факт драки, но призвал не торопиться с выводами и суждениями.

«Инцидент расследуется, и сейчас было бы неуместно комментировать детали того, что произошло», — заявил представитель батальона.

Ранее НАТО начало маневры в Эстонии.