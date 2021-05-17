В Госдуме оценили информацию о 60-тысячной «секретной армии» США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что созданная в США 60-тысячная секретная армия является исполнителем заказов Минобороны, сообщает «Лента.ru».

По его словам, США привлекают частные военные компании (ЧВК), чтобы не обращаться к регулярным американским войскам и не нести ответственность «на серьезном дипломатическом уровне». Шерин пояснил, что США в лице Пентагона являются заказчиками услуг ЧВК, которые выполняют определенные задачи.

Подобные частные военные компании существуют в США давно, сказал Шерин. По его словам, сложно определить, угрожают ли они России, поскольку все зависит от того, какая перед ними будет поставлена задача.

«Частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран — это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям, против которых работают Военно-космические силы России», — говорит Шерин.

Собеседник издания считает, что для соблюдения национальных интересов России также необходимо принять закон о ЧВК.

Ранее Newsweek сообщил о наличии у США тайной армии из 60 тысяч бойцов.