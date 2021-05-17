Скончался военный эксперт Константин Макиенко

Российский военный эксперт, заместитель руководителя Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко умер в воскресенье на 53-м году. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на руководителя Центра Руслан Пухов.

«Константин умер от ковида, который обострил онкологическое заболевание», — сказал Пухов.

По его словам, с кончиной Макиенко ЦАСТ понес невосполнимую потерю.

«Костя был мозгом, душой и сердцем всей организации. Через ЦАСТ Константин служил Родине, анализируя материалы, делая заключения, выводы, которым прислушивались как его коллеги по работе, как журналисты, так и властные структуры», — отметил Пухов.