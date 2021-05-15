Сильный пожар начался в израильском порту после атаки ХАМАС

Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало порт в израильском городе Ашдод, что привело к сильному пожару, сообщает Times of Israel.

По данным издания, в результате произошедшего никто не пострадал. Кроме того, опубликованные в социальных сетях видео свидетельствуют, что ракета ХАМАС попала в трансформатор, что вызвало к отключение электроэнергии в ближайшем районе, однако данную информацию местные власти на данный момент не подтвердили.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем и назвал его условия.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.