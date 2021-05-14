В Минздраве Палестины заявили о 126 погибших в секторе Газа

Жертвами авиаударов Израиля стали 126 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Палестины.

По данным ведомства, «вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек», включая 31 ребенка и 20 женщин.

Кроме того, в министерстве заявили, что различные ранения человек получили 950 человек.

Ранее стало известно, что жертвами израильских ударов стали 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.