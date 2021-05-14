В Минздраве Палестины заявили о 126 погибших в секторе Газа

close
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Жертвами авиаударов Израиля стали 126 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Палестины.

По данным ведомства, «вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек», включая 31 ребенка и 20 женщин.

Кроме того, в министерстве заявили, что различные ранения человек получили 950 человек.

Ранее стало известно, что жертвами израильских ударов стали 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.