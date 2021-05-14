Пашинян заявил о готовности к уточнению границы с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента по ситуации в Сюникской области заявил о готовности к уточнению границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы к уточнению приграничных пунктов. Мы стоим перед такой необходимостью, необходимо уточнить, увидеть, где проходит граница, кто где может стоять», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Армению выступает за то, чтобы по обе стороны границы стояли только пограничные войска.

«Подразделения ВС должны быть перемещены в места постоянной дислокации. Мы готовы к такому решению. Если будет граница, по обе стороны которой будут стоять только погранвойска, это будет означать совершенно другую военно-политическую ситуацию», — сказал Пашинян.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.