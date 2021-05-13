Более 100 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 100 человек, сообщает портал Dunya Al Watan со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.

По данным ведомства, в секторе Газа погибли 103 палестинца, в том числе 27 детей и 11 женщин, число раненых достигло 580 человек.

Ранее сообщалось, что Израиль мобилизует девять тысяч резервистов из-за эскалация конфликта.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.