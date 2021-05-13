Израиль мобилизует девять тысяч резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц поручил мобилизовать девять тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильского военного ведомства.

По данным пресс-службы, глава минобороны уполномочил армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвать девять тысяч резервистов «в соответствии с оперативными потребностями».

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, за весь период эскалации в результате израильских ударов погибли 87 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.