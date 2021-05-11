Аэропорт Бен-Гурион приостанавливает работу из-за ракетных обстрелов

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона около Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает «Интерфакс».

Теперь рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, перенаправляют на Кипр.

Кроме того, по информации LIFE.ru, из аэропорта Бен-Гурион эвакуируют пассажиров и сотрудников.

Ранее сообщалось, что «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевое крыло радикального движения ХАМАС — объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей.

В понедельник вечером на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».