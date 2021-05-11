СБУ назвала Белоруссию потенциальным союзником России в случае вторжения на Украину

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов рассказал, что Киев считает Белоруссию потенциальным союзником России во время войны, передает РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия является потенциальным союзником Москвы в случае, если российская сторона будет реализовывать план вторжения на Украину.

Силовик заявил, что доказательством этого служат совместные военные учения двух стран.

Баканов также указал, что, по информации СБУ, в России работают порядка 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно Украиной, а возле украинских границ находятся около 100 тысяч российских военных.

Ранее бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Киев нуждается в верном и сильном союзнике, чтобы иметь «все шансы» для победы над Россией.

До этого СБУ признала Россию главной угрозой нацбезопасности.