Слуцкий прокомментировал требования о компенсациях из-за взрывов во Врбетице

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет выплачивать компенсации за якобы ее причастность к взрывам на складах во Врбетице, назвав такие требования абсурдными, сообщает ТАСС.

«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны», — заявил Слуцкий.

Он предложил Чехии обратиться за компенсациями к «вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации».

Слуцкий также указал на то, что склад во Врбетице, «под завязку забитый вооружением, в том числе запрещенным, не был внесен в национальный чешский реестр опасных объектов и никто не знал, что в нем на самом деле хранится».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Ранее в Совфеде оценили намерение Чехии получить компенсацию от РФ за взрывы во Врбетице.