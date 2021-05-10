Более 100 тыс. человек подписались под письмом французских военных к Макрону

Более 100 тыс. человек подписались под новым письмом французских военных к президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором ветераны вооруженных сил предупреждают о возможном «распаде» страны.

Свое согласие с военнослужащими выразили посетители сайта издания Valeurs actuelles.

В открытом письме французские военные поддержали обращение их предшественников, которые заявили о «распаде» страны из-за экстремизма и попрания конституции страны.

«Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь вашим приказам о ведении войны», — сказано в письме военнослужащих, адресованном французским властям.

Действующие военнослужащие указали, что их задача — рассказывать правду из любви к Франции.

«Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой», — отмечается в письме.

Ранее военные во Франции поддержали обращение к Макрону о «распаде» страны.