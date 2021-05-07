Поляки усомнились в данных о белорусском происхождении маршала Рокоссовского

Ольга Добжаньска, польская исследовательница биографии советского и польского маршала Константина Рокоссовского, выразила сомнение в белорусском происхождении одного из самых успешных советских полководцев Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости».

В одном из белорусских архивов недавно была найдена запись о крещении Константина Рокоссовского в белорусском поселке Телеханы Пинского уезда Минской губернии Российской империи. Об этом сообщили белорусские исследователи из Национального исторического архива.

По словам Добжиньской, данные церковной метрики, найденные сотрудниками архива, не доказывают то, что будущий освободитель Варшавы родился в Белоруссии.

«Место рождения маршала Рокоссовского так и остается неизвестным. Телеханы – это уже третье место, где он родился», — заявила Добжиньская.

Сам Константин Рокоссовский в своей автобиографии и написанной с его слов биографии по-разному указывает место и дату своего рождения — Варшаву и Великие Луки. В книге из серии «Жизнь замечательных людей», посвященной маршалу Рокоссовскому, указано, что с началом Первой Мировой войны для поступления добровольцем в Каргопольский 5-й драгунский полк он сознательно изменил дату рождения с 1896 на 1894 год.

Добжиньска так же отметила вероятность того, что Рокоссовский мог родиться в Варшаве, а быть крещен на родине своей матери, в Телеханах.

«Его мать была православной, и в Российской империи были такие правила. Ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что его отец был католиком», — рассказала Добжиньска.

В качестве примера она приводит родную сестру Константина Хелену Рокоссовскую, которую крестили в православие, но которая придерживалась католичества, о чем свидетельствует соответствующее надгробие.