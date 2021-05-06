Пентагон пообещал следить за планами РФ и Китая по созданию лунной станции

Власти СЩА намерены внимательно следить за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции. Об этом заявил и.о. помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл, передает ТАСС.

«Мы будем внимательно следить за этим», - сказал он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

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