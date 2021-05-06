Великобритания направит два корабля к Джерси на фоне напряженности с Францией

Великобритания после угроз со стороны Франции направят два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении премьера Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.

«Сегодня вечером премьер-министр поговорил с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре и руководителем департамента внешних связей острова Иэном Горстом о перспективе блокады (столицы) Сент-Хелиера. Премьер-министр и главный министр указали на срочную необходимость снизить напряженность и установить диалог между Джерси и Францией по рыболовству, — говорится в заявление.

Также Джонсон заявил о «непоколебимой поддержке Джерси».

«Он сказал, что любая блокада будет абсолютно не обоснована. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации», — говорится в сообщении.

Великобритания пошла на эти шаги после заявлений Франции о возможности устроить энергетическую блокаду Джерси на фоне неурегулированных споров между странами в сфере рыболовства, возникших после выхода Лондона из состава Евросоюза (ЕС).