Пентагон обвинил Россию в нарушении механизма деконфликтинга в Сирии

Американское министерство обороны считает, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла.

В докладе представлены данные за первый квартал текущего года.

«Хотя российские силы в основном придерживались механизма, число нарушений по сравнению с прошлым кварталом несколько увеличилось», – цитирует агентство текст документа.

При этом в своем обзоре О'Доннелл подчеркивает, что нарушения «не представляли угрозу» для сил американской коалиции.

Гражданская война в Сирии началась 15 марта 2011 года, когда в столице страны Дамаске прошли первые протестные акции. В течение 2011 года глубокий политический кризис вылился во внутренний вооруженный конфликт. 31 июля сирийские правительственные войска начали активное наступление и штурм расположенного в 209 км от Дамаска города Хама, где в течение июля происходили наиболее масштабные манифестации оппозиции.

Российские силы находятся в Сирии по приглашению легитимного правительства страны с целью оказать подержку властям страны и способствовать диалогу сторон конфликта.