Пашинян рассказал об основании опорных пунктов российской военной базы в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал, что на юге Армении располагаются два опорных пункта 102-й российской военной базы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не секрет, что в Сюникской области Армении основаны два новых опорных пункта 102-й российской военной базы», — заявил он.

Исполняющий обязанности премьера отметил, что опорные пункты послужат дополнительной гарантией в деле обеспечения безопасности области и Армении в целом.

14 апреля Пашинян заявил о начале переговоров с Россией по созданию опорного пункта Российской военной базы в Сюникской области между Нахичеванской автономной республикой Азербайджана с одной стороны и перешедшими под контроль Баку Лачинским, Кубатлинским и Зангеланским районами с другой.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.