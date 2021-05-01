Эксперт оценил слова генерала США об оружии РФ против спутников

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил слова командующего Космическими силами США Джона Реймонда, заявившего, что РФ и Китай разработали оружие, которое может помешать работе американских спутников или уничтожить их. Об этом пишет RT.

Подберезкин подчеркнул, что именно Вашингтон начал вывод оружия в космос. В то же время, по его словам, ни для ни кого не секрет, что у России действительно есть такие возможности.

«Прежде всего это новая система С-500, которая в этом году начнёт поступать на вооружение... Также самолёты-перехватчики: МиГ-31 и сейчас готовится к производству ещё один — МиГ-41», — сказал он.

При этом эксперт напомнил, что Россия предлагает США запретить развертывание оружия в космосе.

Ранее Реймонд отметил, что главная цель Космических сил Соединенных Штатов — сдерживание, так как космос также является областью ведения боевых действий. Генерал подчеркнул, что США не желают ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос, и намерены сохранить эту область безопасной для всех.