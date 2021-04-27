Шестой флот США пояснил, что в Черном море делает сторожевой корабль

Сторожевой корабль Береговой охраны США «Гамильтон» вошел в Черное море «для поддержки союзников по НАТО и партнеров», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Шестого флота США.

«Корабль береговой охраны «Гамильтон» класса Legend перешел в Черное море 27 апреля 2021 года в поддержку союзников по НАТО и партнеров», — заявило командование флота.

По заявлению Национального центра управления обороной (НЦУО) Министерства обороны России, Черноморский флот следит за перемещениями американского сторожевика.

В 1936 году была принята конвенция Монтрё, которая позволяет торговым судам всех стран свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских стран введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Ранее американский сторожевой корабль вошел в Черное море.