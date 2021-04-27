Французские военные предупредили Макрона о смертельной опасности для Франции

Отставные генералы и офицеры французских вооруженных сил в своем коллективном письме предупреждают президента Франции Эммануэля Макрона о высокой вероятности развала страны, сообщает журнал Valeurs actuelles.

«Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?», — задались вопросом авторы письма.

Свыше сотни отставных и находящихся в запасе французских генералов, старших офицеров и других категорий военнослужащие указывают Макрону на большую угрозу, исходящую от фанатиков, сторонников расовой войны и исламистов. Последние, по словам авторов письма, исподволь захватывают окраины Франции и устраивают там порядки, противоречащие французской конституции.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», — заявили авторы письма.

Они также предупреждают о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать.

«Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», — резюмировали отставные военные.

В пятницу, 23 апреля, мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции Рамбуйе. По информации СМИ, он несколько раз ударил стража порядка в горло. Женщина умерла. Нападавший получил ранения при задержании, в результате которых скончался. Злоумышленник был гражданином Туниса. Он приехал во Францию в 2009 году.

Ранее пять человек были задержаны по делу об убийстве полицейской во Франции.