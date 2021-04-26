Авиация ЮВО и Черноморского флота вернулась из Крыма на базы

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота вернулась на аэродромы постоянного базирования после учений в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования», – заявили в военном округе.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах и приказал начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

В США заявили, что продолжат следить за ситуацией у границ Украины после заявлений России о завершении маневров. В НАТО также подчеркнули, что приняли во внимание заявление Шойгу, но намерены «продолжить пристально отслеживать» действия войск России.