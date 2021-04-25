США подняли в небо «сверхсекретный» самолет из-за России

США из-за напряженности на российско-украинской границе подняли в воздух самолет-разведчик U-2. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «сверхсекретный» самолет-шпион вылетел с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, чтобы начать разведывательную миссию в Европе.

Автор статьи заявил, что U-2 отправили на континент после того, как российские войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации после масштабных учений на юге и западе РФ.

«Присутствие U-2 в Европе — это предупреждение Москве», — сказано в публикации.

В материале говорится, что в последние недели самолет-шпион очень часто замечали над авиабазой в Глостершире. В Минобороны Великобритании и в ВВС США не стали называть причину возросшей активности разведывательного аппарата, добавил автор.

На этой неделе палубные истребители F/A-18 ВМС США поднимались в воздух для сопровождения над Тихим океаном двух российских самолетов Ту-142.

Ранее в апреле российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном.