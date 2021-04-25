В ДНР сообщили о размещении техники ВСУ в Донбассе

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Украинские военные разместили десять единиц техники в населенных пунктах Донбасса. Такое заявление сделал Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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