Российский МиГ-31 поднимался на «перехват» самолета-разведчика США над Тихим океаном

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Тихим океаном самолета-разведчика США RC-135, приближавшегося к российской государственной границе. Об этом сообщил Тихоокеанский флот России в пятницу, 23 апреля, передает «Интерфакс».

Отмечается, что после разворота американского военного самолета от границы Российской Федерации МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Тихоокеанском флоте подчеркнули, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

21 апреля сообщалось, что два разведывательных самолета США и Великобритании, а также стратегический беспилотник США выполнили многочасовые полеты вблизи Крыма.

Днем ранее истребители альянса НАТО несколько раз поднимались в небо над Эстонией, Литвой и Польшей для перехвата и сопровождения российских самолетов-разведчиков, истребителей и бомбардировщиков над Балтийским морем.