Пентагон оценил иранские МБР и беспилотники

За последние пять-семь лет военно-промышленный комплекс Ирана достиг больших успехов в программе разработки баллистического ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, считает глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Об этом сообщил ТАСС.

«Начну с баллистических ракет, потому что именно в них я вижу наибольшую иранскую угрозу. Эта угроза меня беспокоит больше всего. За последние пять-семь лет Иран добился значительных, качественных улучшений своих баллистических ракет, в то время как их количество также увеличилось», — рассказал Маккензи.

В зону ответственности CENTCOM генерала Маккензи входит Ближний Восток, американский военачальник высоко оценивает рост производства иранских ракет.

«Сейчас цифры зависят от того, как вы решили считать вооружения, но это немногим меньше чем 3 тыс. (ракет — Газета.Ru) различного радиуса действия. Тем не менее, их точность стала намного выше, чем раньше, что меня очень беспокоит», — дополнил Маккензи.

В рамках программы разработки беспилотников Иран, по мнению Пентагона, также далеко продвинулся вперед.

«Их программа разработки беспилотных летательных аппаратов также достигла значительных успехов. Все это их относительно новые разработки. Я говорю о последних пяти годах или около того. Иногда требуется время, чтобы это стало известно нам, нашим аналитикам», — уточнил американский генерал.

По поводу ядерной программы Ирана Маккензи заявил, что она не находится на той стадии, на которой ее можно назвать необратимой.

Ранее Пентагон заподозрил Россию в атаках при помощи «направленной энергии».