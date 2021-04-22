ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку в провинции Дамаск
Антон Демидов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ракетную атаку со стороны Израиля над провинцией Дамаск, передает сирийское госагентство SANA.
По информации агентства, средства противовоздушной обороны САР отражают израильскую ракетную атаку в районе Думайр в провинции Дамаск.
В начале апреля сиcтемы ПВО Сирии также вели ответный огонь на воздушную атаку со стороны Израиля.
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