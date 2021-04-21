Минобороны Германии уточнило свою позицию по «Северному потоку — 2»

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в своем заявлении по «Северному потоку — 2» обозначила политическую позицию в регулировании подачи газа по трубопроводу, а не завершении строительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя германского оборонного ведомства.

«Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона, Остин прибыл в Германию из США. Она там сделала заявление и сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если «Северный поток — 2» будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция, мне нечего добавить к этому», — заявили в минобороны ФРГ.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, противниками проекта являются Украина и ряд европейских государств.

Ранее Минобороны Германии усомнилось в необходимости «Северного потока — 2»