Шойгу оценил ситуацию на западных границах России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной, сообщают РИА «Новости»РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая ситуация во многом связана с попытками ряда иностранных государств нарастить военное присутствие у границ России, в частности, с деятельностью США и других стран Североатлантического альянса.

«США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря», — сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны России.

Также он отметил деструктивный курс военно-политического руководства Украины и его попытки дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

На прошлой неделе Шойгу сообщил о войсках США и НАТО у российских границ. По словам министра, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в настоящий момент развернут в Причерноморье и на Балтике. Министр обороны также добавил, что рядом с территорией страны может быть сосредоточено 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц техники. Речь идет и о стратегической авиации, сказал он.