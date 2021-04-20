Колумбия подняла авиацию на перехват российского Ил-96

Военно-воздушные силы (ВВС) Колумбии подняли в воздух истребители KFIR для перехвата российского самолета Ил-96-400ВПУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики.

В военном ведомстве сообщили, что российский самолет нарушил воздушное пространство Колумбии.

По информации министерства, Ил-96-400ВПУ был перехвачен на входе в воздушное пространство южноамериканской страны истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть границы государства.

«Российский государственный самолет исполнил распоряжение», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что самолет ИЛ-96-400ВПУ летел из Москвы и у него было разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, но при этом действительные координаты входа в воздушное пространство республики отличались от заявленных.