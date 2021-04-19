Российские силы уничтожили 200 сирийских боевиков

Российская боевая авиация атаковала базу террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры и уничтожила примерно 200 боевиков. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов, пишет «Интерфакс».

По его словам, российские военные узнали, что боевики замаскировали базу. Когда эта информация подтвердилась по нескольким источникам, самолеты ВКС атаковали объект. Из-за этого были уничтожены два укрытия, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и около 500 кг боеприпасов.

На разрушенном объекте террористы подготавливали боевиков, чтобы после совершить теракты по Сирии. Также там изготавливались самодельные взрывные устройства.

Ранее взрыв произошел возле военной базы Турции в сирийской провинции Эль-Хасаке, расположенной на северо-востоке страны, погибли или пострадали более десяти турецких военнослужащих.